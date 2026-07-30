Pilibhit News: बीसलपुर में दो दिन बिजली सप्लाई रहेगी बाधित
Pilibhit News: बीसलपुर में इन्दिरा पार्क से वृद्धा आश्रम तक जर्जर तारों के बदलने के लिए 30 से 31 जुलाई तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगा। यह कार्य 9 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। एसडीओ ने इस संबंधित जानकारी प्रदान की है।
Pilibhit News: बीसलपुर। नगर में 33/11 केवीए विद्युत उपकेंद्र से निर्गत 11 केवीए इन्दिरा पार्क पर वृद्धा आश्रम से तकिया मस्जिद तक जर्जर तारों को बदलने के लिए 30 से 31 जुलाई तक सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक तार डालने का काम किया जाएगा। इस दौरान विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। यह जानकारी एसडीओ ने दी है।
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