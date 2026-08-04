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Pilibhit News: अग्रवाल सभा का चुनाव आज, 2978 मतदाता करेंगे मतदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में अग्रवाल सभा के नए पदाधिकारियों के चुनाव मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। चुनाव में 2978 मतदाता हिस्सा लेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसके बाद मतगणना होगी। सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं, और मतदान शांति एवं पारदर्शिता से होगा।

Pilibhit News: अग्रवाल सभा का चुनाव आज, 2978 मतदाता करेंगे मतदान

Pilibhit News: पीलीभीत। शहर की अग्रवाल सभा के नए पदाधिकारियों के लिए चुनाव मंगलवार को अग्रवाल सभा भवन में कराए जाएंगे। चुनाव के लिए कुल 2978 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है।

चुनाव की तैयारियां

शहर के अग्रवाल सभा भवन में होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कुल छह मतदान बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तीन, सचिव पद के लिए दो, उपाध्यक्ष पद के लिए दो, उपमंत्री पद के लिए तीन, कोषाध्यक्ष पद के लिए दो तथा कानूनी सलाहकार पद के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में हैं।

मतदान प्रक्रिया

सभी प्रत्याशी अपने-अपने पक्ष में मतदाताओं से समर्थन जुटाने में लगे रहे। मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कोई भी प्रत्याशी मतदान केंद्र के अंदर बैठ नहीं सकेगा। चुनाव समिति की ओर से सभी मतदाताओं के लिए मतदान पर्चियां तैयार कर दी गई हैं। मतदाता को मतदान से पहले अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही उसे मतदान करने की अनुमति मिलेगी।

मतगणना

मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और देर रात तक सभी पदों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव को लेकर सभा के सदस्यों में उत्साह का माहौल है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चुनाव कब और कहाँ होंगे?
चुनाव मंगलवार को अग्रवाल सभा भवन में कराए जाएंगे।
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