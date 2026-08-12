Pilibhit News: चौकी के पास युवक ने किया हंगामा, पुलिस कर्मी को दांतों से काटा
Pilibhit News: पूरनपुर में एक नशे में धुत युवक ने पुलिस चौकी के पास हंगामा किया। उसने दुकानदारों और राहगीरों के साथ अभद्रता की और पुलिस कर्मी को भी काट लिया। पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचाया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। पूरी घटना पुलिस के लिए चुनौती बनी रही।
Pilibhit News: पूरनपुर। पुलिस चौकी के पास नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा काटा। पकड़ने पहुंची पुलिस के साथ उसने अभद्रता की। उसने एक पुलिस कर्मी के हाथ में दांतों से काट लिया। बमुश्किल पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। मंगलवार को नशे में धुत एक युवक नगर की पुलिस चौकी के पास पहुंच गया। उसने गाली गलौज करते हुए दुकानदारों के साथ अभद्रता शुरु कर दी। मना करने पर वह राहगीरों से भिड़ गया। जानकारी लगते ही चौकी से पुलिस कर्मी पहुंच गए और उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस पर युवक ने एक पुलिस कर्मी को दांतों से काट लिया।
सूचना पर कोतवाली से अन्य पुलिस कर्मी पहुंच गए। उन्होंने युवक को बमुश्किल काबू में लिया और पकड़कर अस्पताल लाई। युवक ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया। पुलिस ने युवक मेडिकल परीक्षण कराया है। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
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