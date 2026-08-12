Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: चौकी के पास युवक ने किया हंगामा, पुलिस कर्मी को दांतों से काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पूरनपुर में एक नशे में धुत युवक ने पुलिस चौकी के पास हंगामा किया। उसने दुकानदारों और राहगीरों के साथ अभद्रता की और पुलिस कर्मी को भी काट लिया। पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचाया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। पूरी घटना पुलिस के लिए चुनौती बनी रही।

Pilibhit News: चौकी के पास युवक ने किया हंगामा, पुलिस कर्मी को दांतों से काटा

Pilibhit News: पूरनपुर। पुलिस चौकी के पास नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा काटा। पकड़ने पहुंची पुलिस के साथ उसने अभद्रता की। उसने एक पुलिस कर्मी के हाथ में दांतों से काट लिया। बमुश्किल पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। मंगलवार को नशे में धुत एक युवक नगर की पुलिस चौकी के पास पहुंच गया। उसने गाली गलौज करते हुए दुकानदारों के साथ अभद्रता शुरु कर दी। मना करने पर वह राहगीरों से भिड़ गया। जानकारी लगते ही चौकी से पुलिस कर्मी पहुंच गए और उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस पर युवक ने एक पुलिस कर्मी को दांतों से काट लिया।

ये भी पढ़ें:Araria News: हंगामा कर रहा एक व्यक्ति धराया

सूचना पर कोतवाली से अन्य पुलिस कर्मी पहुंच गए। उन्होंने युवक को बमुश्किल काबू में लिया और पकड़कर अस्पताल लाई। युवक ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया। पुलिस ने युवक मेडिकल परीक्षण कराया है। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।