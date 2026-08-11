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Pilibhit News: दो दुकानों को सील किया, छह नमूने लिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: दियोरिया के मकरंदापुर गांव में ड्रग इंस्पेक्टर ने बिना डिग्री संचालित झोलाछाप क्लीनिकों पर छापा मारा। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की कमी पाई गई। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में दवा स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। दो दुकानों को सील किया गया और छह नमूने एकत्र किए गए।

Pilibhit News: दो दुकानों को सील किया, छह नमूने लिए

Pilibhit News: दियोरिया। कोतवाली क्षेत्र के मकरंदापुर गांव में सोमवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने औचक चेकिंग की। बिना डिग्री संचालित किए जा रहे झोलाछाप के क्लीनिक पर पहुंची कर ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच की। इस दौरान झोलाछाप जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद संचालित दुकान को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई से खलबली मच गई।

जांच के परिणाम

बरखेड़ा के नगरा में भी चेकिंग की गई। छह नमूने भी संकलित किए गए हैं। मकरंदपुर चौराहे पर स्थित नव्या मेडिकल स्टोर पर भी ड्रग इंस्पेक्टर ने निरीक्षण किया। यहां दवाइयों के स्टॉक, जरूरी दस्तावेज और एक्सपायरी डेट की जांच की गई। जांच के दौरान कुछ दवाइयों के नमूने भी लिए गए।

स्थानीय प्रतिक्रिया

ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई की सूचना आसपास के क्षेत्र में फैलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने दुकानें बंद कर दीं। वहीं बिना वैध दस्तावेज के क्लीनिक संचालित करने वालों में भी हड़कंप मच गया और कई लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिना डिग्री चिकित्सा कार्य करने वालों को लेकर चर्चा तेज है।

अधिकारियों की माने

बरेली से पहुंचीं अतिरिक्त प्रभार/ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा से बताया कि नगरा और मकरदंपुर को लेकर दो आईजीआरएस शिकायतें थी। एमओआईसी को साथ लेकर हमने जांच की थी। इसमें दो दुकानों को सील किया गया है। जबकि छह नमने भी लिए गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ड्रग इंस्पेक्टर ने कब और कहां चेकिंग की?
ड्रग इंस्पेक्टर ने सोमवार को मकरंदापुर गांव में औचक चेकिंग की।
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