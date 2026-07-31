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Pilibhit News: डीपीटी अभियान को लेकर एसडीएम ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में उप जिला अधिकारी मयंक गोस्वामी ने डीपीटी अभियान की तैयारी पर बैठक की। 3 अगस्त से डीपीटी, 10 अगस्त से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 18 अगस्त से एमआर टीकाकरण अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा और ग्राम पंचायतें भी इसमें सहयोग करेंगी।

Pilibhit News: डीपीटी अभियान को लेकर एसडीएम ने की बैठक

Pilibhit News: पूरनपुर। गुरुवार को उप जिला अधिकारी मयंक गोस्वामी ने कार्यालय में डीपीटी अभियान को लेकर बैठक की। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जाने वाले अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया की 3 अगस्त से डीपीटी अभियान, 10 अगस्त से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 18 अगस्त से एमआर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इन अभियानों में स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा, आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायतें भी सहयोग करेंगी। इस बैठक में सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष राज शर्मा, डॉ. राजेश गौतम, महेश कुमार,अवनीश कुमार, आशा देवी, अंजू, शाहनवाज, अजय कुमार और गौरी शंकर आदि मौजूद रहे।

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