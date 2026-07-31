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Pilibhit News: मां-बेटे से मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में लडैती देवी ने पति छोटे लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 जुलाई को गांव के ओमपाल और उसके परिवार ने महिला के साथ गालीगलौज और मारपीट की। जब उसका पुत्र अशोक बचाने आया तो उसे भी पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Pilibhit News: मां-बेटे से मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम शिवनगर निवासी लडैती देवी पत्नी छोटे लाल ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि 26 जुलाई को शाम साढे छह बजे गांव के ओमपाल, उसकी पत्नी प्रेमवती और पुत्री ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की। जब उसके पुत्र अशोक ने बचाने का प्रयास किया तो उसकी भी पिटाई कर दी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने एकत्र होकर उसे बचाया। इसपर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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