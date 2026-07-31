Pilibhit News: मां-बेटे से मारपीट, रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में लडैती देवी ने पति छोटे लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 जुलाई को गांव के ओमपाल और उसके परिवार ने महिला के साथ गालीगलौज और मारपीट की। जब उसका पुत्र अशोक बचाने आया तो उसे भी पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम शिवनगर निवासी लडैती देवी पत्नी छोटे लाल ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि 26 जुलाई को शाम साढे छह बजे गांव के ओमपाल, उसकी पत्नी प्रेमवती और पुत्री ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की। जब उसके पुत्र अशोक ने बचाने का प्रयास किया तो उसकी भी पिटाई कर दी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने एकत्र होकर उसे बचाया। इसपर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।