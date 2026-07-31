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Pilibhit News: प्रेमिका को घर लाने पर हंगामा,विरोध के बाद युवक ने फंदा लगाने का किया प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बरखेड़ा के पैनिया रामकिशन गांव में एक परिवार में प्रेम प्रसंग को लेकर बड़ा बवाल हुआ। पति ने पत्नी के विरोध पर उनके और बच्चों के कपड़ों में आग लगा दी और आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने जांच शुरू की है और आरोपी की तलाश जारी है।

Pilibhit News: प्रेमिका को घर लाने पर हंगामा,विरोध के बाद युवक ने फंदा लगाने का किया प्रयास

Pilibhit News: बरखेड़ा। क्षेत्र के पैनिया रामकिशन गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक परिवार में जमकर बवाल हो गया। पत्नी के विरोध करने पर युवक ने उसके और बच्चों के कपड़ों में आग लगा दी। इसके बाद उसने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरखेड़ा क्षेत्र के गांव पैनिया रामकिशन निवासी 38 वर्षीय देवेंद्र करीब छह माह पहले गांव की ही एक विवाहिता महिला को अपने साथ ले गया था।

घटना का विवरण

बुधवार शाम करीब पांच बजे वह महिला को लेकर अपने घर पहुंचा और उसे घर में रखने की जिद करने लगा। इस बात का उसकी पत्नी रूपरानी ने विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि देवेंद्र ने पत्नी के साथ मारपीट भी की। इसके बाद रूपरानी शिकायत लेकर बरखेड़ा थाने पहुंच गई। इसी दौरान महिला का पति भी मौके पर पहुंच गया और अपनी पत्नी को वापस ले जाने लगा। इस पर देवेंद्र ने विरोध किया, जिससे दोनों के बीच हाथापाई हो गई।

आत्महत्या का प्रयास

इसके बाद देवेंद्र ने अपने खाली पड़े मकान के एक कमरे में कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पड़ोसियों ने घटना की सूचना डायल-112 पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देवेंद्र को फंदे से उतारा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा पहुंचाया, जहां उपचार के बाद गुरुवार सुबह उसकी हालत सामान्य होने पर घर भेज दिया गया। आरोप है कि घर लौटने के बाद देवेंद्र ने दोबारा पत्नी के साथ मारपीट की। जान बचाने के लिए रूपरानी पड़ोस के एक घर में छिप गई। इसके बाद देवेंद्र ने घर में रखे पत्नी और बच्चों के कपड़ों में आग लगा दी। घर से धुआं उठता देख मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और डायल-112 को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर आग बुझाई। घर में रखे अधिकांश कपड़े जल चुके थे। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पत्नी रूपरानी ने बताया कि पति की प्रताड़ना को लेकर वह करीब पांच माह पहले भी थाने में शिकायत कर चुकी है। इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घटनास्थल पर क्या हुआ?
पति ने पत्नी के विरोध पर उनके और बच्चों के कपड़ों में आग लगा दी और आत्महत्या का प्रयास किया।
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