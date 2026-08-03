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Pilibhit News: प्रेमिका और उसके परिजनों पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: माधोटांडा की मुस्कान ने अपने पति अनिल पर दहेज के लिए दबाव बनाने और दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध का आरोप लगाया। जब उसने विरोध किया, तो उसकी पिटाई की गई और पति ने उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Pilibhit News: प्रेमिका और उसके परिजनों पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप

Pilibhit News: माधोटांडा। पत्नी से मिले दहेज से असंतुष्ट पति का दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग हो गया। पत्नी ने जब प्रेमिका के घर पहुंचकर विरोध किया तो प्रेमिका और उसके परिजनों ने पत्नी की पिटाई कर दी। इसके बाद घर वापस लौटी पत्नी को पति ने मारपीट कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर पति और प्रेमिका सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना माधोटांडा क्षेत्र के कस्बा कलीनगर की रहने वाली मुस्कान ने थाना माधोटांडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसकी शादी लगभग 6 वर्ष पहले अनिल कुमार पुत्र रामसागर निवासी फत्तेपुर थाना सेहरामऊ के साथ हुई थी।

ये भी पढ़ें:दहेज के छह अलग-अलग मामलों में मुकदमे दर्ज

आरोप है शादी के बाद पति अनिल कुमार उससे दो लाख रुपए और बाइक मायके से लाने का दबाव बनाने लगा। दहेज के लिए अनिल कुमार ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। मुस्कान का आरोप है इस दौरान पति अनिल कुमार का ज्योति नाम की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब इसकी जानकारी मुस्कान को लगी तो वह पति की प्रेमिका ज्योति के घर पहुंच गई और विरोध किया। आरोप है जानकारी लगने पर अनिल ने प्रेमिका ज्योति को फोन कर पत्नी को वहीं मार देने को कहा। इस पर ज्योति और उसके परिजनों ने मुस्कान के साथ बुरी तरह मारपीट की और जान से मारने की नीयत से दुपट्टे से गला दबा दिया। किसी तरह मुस्कान उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची। आरोप है पति ने भी उसके साथ मारपीट कर बच्चों सहित बेघर कर दिया। एसपी के आदेश पर माधोटांडा पुलिस ने अनिल कुमार, ज्योति, हरबंस, राम औतार, पवन और सूरजमुखी निवासी छेदीपुर थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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