Pilibhit News: हटाए गए जीआरपी चौकी इंचार्ज, शिकायत पर तबादले की चर्चा
Pilibhit News: पूरनपुर में डॉक्टर डा. हशिम खान की शिकायत पर जीआरपी चौकी इंचार्ज विपिन का तबादला शाहजहाँपुर किया गया। डा. हाशिम ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जीआरपी इंचार्ज ने स्टेशन परिसर में उनसे मारपीट की। जांच के बाद उनकी शिकायत पर कार्रवाई की गई है, और अरविंद बाबू को नया चौकी इंचार्ज बनाया गया है।
Pilibhit News: पूरनपुर। डॉक्टर से पिटाई प्रकरण के बाद जीआरपी चौकी इंचार्ज का शाहजहांपुर तबादला कर दिया गया। चर्चा है कि डॉक्टर की शिकायत के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। कस्बा निवासी डा. हशिम खान 20 जुलाई की रात स्टेशन परिसर में खड़ी दोस्त की कार लेने गए थे। इस दौरान वहां पहुंचे जीआरपी चौकी इंचार्ज पर उन्होंने मारपीट करने का आरोप लगाया था। डा. हाशिम खान ने जीआरपी थानाध्यक्ष को तहरीर देकर मामले की शिकायत भी की थी। डा. हाशिम की शिकायत के बाद जीआरपी थाने से उपनिरीक्षक ओम कुमार मामले की जांच भी की। जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपने के बाद जीआरपी इंचार्ज विपिन को हटा दिया गया।
चर्चा है कि चिकित्सक की शिकायत के बाद जीआरपी चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की गई है। उनका तबादला जनपद शाहजहांपुर के रोजा चौकी पर किया गया है। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि चौकी इंचार्ज विपिन को दो साल पूरे हो गए थे। विभागीत प्रक्रिया के तहत उनका ट्रांसफर हुआ है। हालांकि चर्चा यह भी है कि डॉ हाशिम की शिकायत के बाद चौकीदार विपिन कुमार को हटा दिया गया। उनके स्थान पर अरविंद बाबू को पूरनपुर जीआरपी चौकी इंचार्ज बनाया गया है।
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