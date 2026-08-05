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Pilibhit News: आईजीआरएस में जिले को 12वीं रैंक, दो बीडीओ बदले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: शिकायतों के निस्तारण में ब्लाक स्तर पर नहीं हुआ अच्छा कामआईजीआरएस में जिले को 12वीं रैंक, दो बीडीओ बदलेआईजीआरएस में जिले को 12वीं रैंक, दो बीडीओ बदलेआ

Pilibhit News: आईजीआरएस में जिले को 12वीं रैंक, दो बीडीओ बदले

Pilibhit News: पीलीभीत/बरखेड़ा। आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेडरेसल रिस्टम) के अंतर्गत ब्लाकों में शिकायत निस्तारण की स्थिति से खराब हुई रैकिंग पर डीएम ने शिकंजा कस दिया है। जुलाई माह की जारी हुई रैंकिंग में जिले को 12वां पायदान मिला है। पिछली बार जिला टाप टेन में था। लगातार चेताए जाने के बाद भी स्थितियों में सुधार न होने पर डीएम के निर्देश पर दो बीडीओ को इधर से उधर किया गया है।

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शिकायत निस्तारण की रैकिंग

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर आने वाली जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर आईजीआरएस पर ग्रेडिंग की जाती है। इसी क्रम में हर माह ही रैंकिंग जारी कर अच्छे और खराब काम की रिपोर्ट जारी होती है। इसमें जिले को अबकी बार टाप टेन से बाहर 12वीं रैंक मिली है। जबकि डीएम ने पिछली बार सख्ती से ताकीद किया था कि रैकिंग में सुधार हो। पर डीएम ने ब्लाक लेबल पर किए जा रहे काम काज से नाखुशी जताई है। इसी क्रम में डीएम के निर्देश पर मरौरी ब्लाक के खंड विकास अधिकारी लियाकत अली को बरखेड़ा और बरखेड़ा में कार्यरत खंड विकास अधिकारी वेद प्रकाश को मरौरी में स्थांतरित किया है।

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अगले कदम

इस बार आईजीआरएस रैंकिंग में जिले को 12वां स्थान मिला है। जबकि शाहजहांपुर को 15वां, बदायूं को 22वां और बरेली को छठवां स्थान मिला है। योजनाओं के क्रियान्वयन और शिकायतों के निस्तारण पर जोर दिया गया है।

कार्यक्षेत्र का बदलाव

दो बीडीओ के कार्यक्षेत्र को बदला गया है। ब्लाक स्तर पर सातों ही जगह अच्छा काम नहीं हुआ है। यह गंभीर है। इसमें आगामी दिनों में समीक्षा कर सख्ती करेंगे।

- ज्ञानेंद्र सिंह, डीएम।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिले को इस बार आईजीआरएस में कौन सा स्थान मिला है?
इस बार जिले को आईजीआरएस में 12वां स्थान मिला है।
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