Pilibhit News: डीएम ने दिए विभागीय जांच के आदेश, सिटी मजिस्ट्रेट देंगे रिपोर्ट
Pilibhit News: दस हजार रुपये घूस लेते बीसलपुर में बीते दिवस घरा गया था कानूनगोडीएम ने दिए विभागीय जांच के आदेश, सिटी मजिस्ट्रेट देंगे रिपोर्टडीएम ने दिए विभागीय जांच
Pilibhit News: पीलीभीत। बीसलपुर में दस हजार रुपये की घूस लेते लेते दबोचे गए कानूनगो के मामले में विभागीय जांच के आदेश हुए है। पूरे मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य करेंगे। डीएम ने बताया कि आरोपी राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही बीसलपुर तहसील प्रशासन के राजस्व कर्मियों को नियमपूर्वक कार्य कराने की हिदायतें दी हैं।बीते दिनों राजस्व निरीक्षक हरिज्ञान सिंह की शिकायतें एसडीएम नागेंद्र पांडे को मिली थीं। इस पर उसे फील्ड वर्क से हटा कर संबंद्ध कर लिया गया था। पर इसके बाद भी उसकी गतिविधियां चलती रही। संबंधित मामले में तहसीदार हबीब उर रहमान को जांच सौंपी गई थी।
मंगलवार को दस हजार की घूस लेते धरे जाने के बाद डीएम ने तहसील प्रशासन से मिली रिपोर्ट के बाद कानूनगो को निलंबित कर दिया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को विभागीय जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण के बाद तहसील प्रशासन बीसलपुर को राजस्व कर्मियों पर नजर रखते हुए पारदर्शिता व नियमपूर्वक कार्य संपादित कराने को कहा गया है।
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