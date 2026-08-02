Pilibhit News: डीएम ने मचवाखेड़ा के आवासीय वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण
Pilibhit News: पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने ग्राम मचवाखेड़ा में आवासीय वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बुजुर्गों से संवाद किया और उनकी सुविधाओं, स्वास्थ्य, भोजन एवं चिकित्सा का आकलन किया। डीएम ने सुनिश्चित किया कि प्रशासन उनकी देखभाल में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आवश्यक सहायता प्रदान की।
Pilibhit News: पीलीभीत। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बरखेड़ा ब्लाक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मचवाखेड़ा में संचालित आवासीय वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर वृद्धों से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं और बुजुर्गों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्थाओं के बारे जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वृद्धाश्रम के सभागार में पहुँचकर रह रहे बुजुर्गों के साथ संवाद किया। उन्होंने बुजुर्ग से उनका नाम, स्वास्थ्य स्थिति तथा आश्रम में मिल रही सुविधाओं (भोजन, वस्त्र, दवाई आदि) के बारे में जानकारी ली। डीएम ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनकी हर संभव मदद और देखभाल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
निरीक्षण के दौरान आश्रम के बुजुर्गों को फल, भोजन वितरित किया गया और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने निर्देश दिए कि बुजुर्गों की नियमित मेडिकल जाँच, दवाओं की उपलब्धता और साफ-सफाई में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि आश्रम में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाए। इस मौके पर विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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