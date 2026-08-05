Pilibhit News: आईजीआरएस को लेकर लापरवाह अफसरों से डीएम नाराज
Pilibhit News: पीलीभीत के डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह ने आईजीआरएस में लापरवाही पर खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों से नाराजगी जताई है। असंतुष्ट फीडबैक और लंबित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति खराब होने के चलते प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तीन दिन में लंबित मामलों का निस्तारण करें।
Pilibhit News: पीलीभीत। आईजीआरएस संबंधी मामलों में लापरवाही बरते जाने पर डीएम ने खंड विकास अधिकारियों समेत सहायक विकास अधिकारी पंचायत से नाराजगी जताई है। प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह और सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित आईजीआरएस की बैठकों में एवं कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रों व 27 जुलाई को वीडियों कान्फेसिंग के माध्यम से भी समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को आईजीआरएस के असंतुष्ट फीडबैक एवं लंबित शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु असंतुष्ट फीडबैक एवं लंबित शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी अमरिया, मरौरी एवं बरखेडा के आईजीआरएस के असंतुष्ट फीडबैक एवं लम्बित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि की गई।
प्रगति में सुधार को कहा गया। पंचायत राज विभाग में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड बीसलपुर एवं अमरिया को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी ललौरीखेड़ा, बीसलपुर, बिलसण्डा एवं पूरनपुर से स्पष्टीकरण तलब किया गया। लंबित प्रकरणों को तीन दिन में निस्तारण कराने को कहा। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकासखण्ड ललौरीखेडा, मरौरी, पूरनपुर, बिलसण्डा, बरखेडा को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं कराये जाने पर स्पष्टीकरणकिये जाने को कारण बताओ नोटिस जारी करने को निर्देशित किया गया।
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