Pilibhit News: डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया निरीक्षण
Pilibhit News: पीलीभीत में, डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह और एसपी सुर्कीति माधव ने जिला कारागार की निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं के बारे में बातचीत की। डीएम ने बीमार बंदियों के स्वास्थ्य में लापरवाही न बरतने के लिए डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए।
Pilibhit News: पीलीभीत। डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह और एसपी सुर्कीति माधव ने जिला कारागार में बन्दियों के किशोर बैरक, अन्य बैरकों, अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। डीएम ने उपस्थित डॉक्टर को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बीमार बंदियों की स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने बैरक के निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने बंदियों से बातचीत करते हुए उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं एवं भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली।
जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि मानक के अनुरूप बंदियों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक व जेलर सहित अन्य उपस्थित रहे।
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