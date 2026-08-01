Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत में, डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह और एसपी सुर्कीति माधव ने जिला कारागार की निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं के बारे में बातचीत की। डीएम ने बीमार बंदियों के स्वास्थ्य में लापरवाही न बरतने के लिए डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए।

Pilibhit News: डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया निरीक्षण

Pilibhit News: पीलीभीत। डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह और एसपी सुर्कीति माधव ने जिला कारागार में बन्दियों के किशोर बैरक, अन्य बैरकों, अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। डीएम ने उपस्थित डॉक्टर को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बीमार बंदियों की स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने बैरक के निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने बंदियों से बातचीत करते हुए उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं एवं भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: जिला जज एवं डीएम ने बाल सम्प्रेक्षण गृह का किया औचक निरीक्षण

जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि मानक के अनुरूप बंदियों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक व जेलर सहित अन्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Aligarh News: डीएम-एसएसपी ने जेल की सुरक्षा व व्यवस्थाओं का हाल देखा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।