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Pilibhit News: जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्रमोहन सेवानिवृत्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्र मोहन विश्नोई ने सेवा की अधिवर्षता पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति ली। उनके स्थान पर सुमित यादव को चार्ज दिया गया है, जो एक अगस्त से औपचारिक रूप से पद ग्रहण करेंगे।

Pilibhit News: जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्रमोहन सेवानिवृत्त

Pilibhit News: पीलीभीत। समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्र मोहन विश्नोई सेवा अधिवर्षता पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर सुमित यादव को चार्ज हो गया है, जो एक अगस्त से विधिवत रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी पद का कार्यभार संभालेंगे।

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