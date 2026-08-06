Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: भाजपा नेता से अभद्रता मामले की जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: बीसलपुर में नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह यादव द्वारा भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र गंगवार के साथ अभद्रता के आरोप पर डीएम ने जांच शुरू की। गंगवार ने शिकायत में कहा कि नायब तहसीलदार ने उनके मेडिकल स्टोर के सामने फल वालों के ठेलों पर नाराजगी जताई थी। कार्यकर्ता नायब तहसीलदार का तबादला चाहते हैं।

Pilibhit News: भाजपा नेता से अभद्रता मामले की जांच शुरू

Pilibhit News: बीसलपुर। नायब तहसीलदार द्वारा भाजपा मंडल उपाध्यक्ष से की गई अभद्रता के मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है। एडीएम प्रसून द्विवेदी ने डीएम के निर्देश पर पहुंच जांच शुरू की। नायब तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग कार्यकर्ताओं ने की है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र गंगवार ने शनिवार को एसडीएम नागेंद्र पांडे से नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह यादव द्वारा अभद्रता करने की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे थे। मेडिकल स्टोर के बाहर सड़क पर फल वालों ने अपने ठेले खड़े कर रखे थे। इस दौरान नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह यादव की गाड़ी मार्ग से गुजरी।

आरोप है कि नायब तहसीलदार ने सड़क पर खड़े ठेलों को लेकर नरेंद्र गंगवार से काफी नाराजगी जाहिर की थी। डीएम के निर्देश पर एडीएम ने पहुंच कर जांच की। कार्यकर्ताओं ने एडीएम से मुलाकात कर पूरा मामला बताया। शिकायत करने वालों में पूर्व जिला महामंत्री अमित अग्रवाल,​ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, उमाकांत मिश्रा, विद्या स्वरूप, सोभरन सिंह, विकेश ,चरन सिंह, उज्जवल अग्रवाल ,आनंद, नरेंद्र गंगवार आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।