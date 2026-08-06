Pilibhit News: भाजपा नेता से अभद्रता मामले की जांच शुरू
Pilibhit News: बीसलपुर में नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह यादव द्वारा भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र गंगवार के साथ अभद्रता के आरोप पर डीएम ने जांच शुरू की। गंगवार ने शिकायत में कहा कि नायब तहसीलदार ने उनके मेडिकल स्टोर के सामने फल वालों के ठेलों पर नाराजगी जताई थी। कार्यकर्ता नायब तहसीलदार का तबादला चाहते हैं।
Pilibhit News: बीसलपुर। नायब तहसीलदार द्वारा भाजपा मंडल उपाध्यक्ष से की गई अभद्रता के मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है। एडीएम प्रसून द्विवेदी ने डीएम के निर्देश पर पहुंच जांच शुरू की। नायब तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग कार्यकर्ताओं ने की है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र गंगवार ने शनिवार को एसडीएम नागेंद्र पांडे से नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह यादव द्वारा अभद्रता करने की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे थे। मेडिकल स्टोर के बाहर सड़क पर फल वालों ने अपने ठेले खड़े कर रखे थे। इस दौरान नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह यादव की गाड़ी मार्ग से गुजरी।
आरोप है कि नायब तहसीलदार ने सड़क पर खड़े ठेलों को लेकर नरेंद्र गंगवार से काफी नाराजगी जाहिर की थी। डीएम के निर्देश पर एडीएम ने पहुंच कर जांच की। कार्यकर्ताओं ने एडीएम से मुलाकात कर पूरा मामला बताया। शिकायत करने वालों में पूर्व जिला महामंत्री अमित अग्रवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, उमाकांत मिश्रा, विद्या स्वरूप, सोभरन सिंह, विकेश ,चरन सिंह, उज्जवल अग्रवाल ,आनंद, नरेंद्र गंगवार आदि रहे।
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