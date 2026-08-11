Pilibhit News: चयनित टीम के खिलाड़ी 20 अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे प्रतिभा
Pilibhit News: पीलीभीत में जिला स्तरीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसमें पब्लिक इंटर कालेज पूरनपुर ने फाइनल में राम इंटर कॉलेज को हराया। पेनाल्टी शूट आउट के जरिए पब्लिक इंटर कॉलेज ने 3-2 से जीत दर्ज की। चयनित टीम 20 अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में भाग लेगी।
Pilibhit News: पीलीभीत। गांधी स्टेडियम मैदान में पब्लिक इंटर कालेज पूरनपुर की ओर से जिला स्तरीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता (बालक वर्ग) का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। चयन टीम 20 अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। फुटबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कॉलेज, पब्लिक इंटर कॉलेज पूरनपुर, ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज, एसएन इंटर कॉलेज, गुरुनानक इंटर कॉलेज पूरनपुर, स्टेप अप इंटर कॉलेज पीलीभीत, उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदिया हजारा आदि विद्यालयों के छात्रों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया।
प्रतियोगिता का परिणाम
ये हैं चयनित टीम के खिलाड़ी
जनपदीय फुटबाल प्रतियोगिता में मैच के आधार पर जनपदीय फुटबाल टीम का चयन कर लिया गया, जो मंडलीय टीम में भाग लेगी। टीम में चन्दन गुप्ता, मोहन कर्मकार, भोला साना, रोहान देवान, समरेश सरकार, चिरंजीत, गोपाल, सुखदेव, अभिजीत, जीत मलिक, राम प्रखर त्रिपाठी, अनिकेत, आरुष, अंशु, मानव गीहर, शान्तनु सिंह, अभिनव, सरप्रीत सिंह आदि शामिल हैं।
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