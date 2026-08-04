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Pilibhit News: विजेता प्रतिभागी आठ अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत/बीसलपुर। जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज और बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज बीसलपुर में माध्यमिक कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजयी प्रतिभागी 8 अगस्त को बदायूं में मंडलीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 के विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

Pilibhit News: विजेता प्रतिभागी आठ अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग

Pilibhit News: पीलीभीत/बीसलपुर। जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बालाजी गर्ल्स इंटर कालेज बीसलपुर के तत्वावधान में जनपद स्तरीय माध्यमिक कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां विजयी प्रतिभागी आठ अगस्त को बदायूं में मंडलीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे।

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प्रतियोगिता की तैयारी

मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना सिंह ने दीप प्रज्वलित किया। जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बीसलपुर के प्रधानाचार्य प्रवीन कुमार, बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अर्चना चौहान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बीसलपुर बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज बीसलपुर, केकेएस इंटर कॉलेज बीसलपुर एवं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर शामिल रहे। प्रतियोगिता में अंडर-14 अंडर-17 एवं अंडर-19 के विभिन्न वर्गों में प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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प्रतिभागियों के परिणाम

शिक्षक अरुण चंद्रा, मोहम्मद अफजल, रमेशपाल सिंह, अंशिका गंगवार, ललित के निर्देशन में प्रतियोगिता हुई। कोच के रूप में वंशिका एवं अंश रहे। अंडर-14 बालक वर्ग 40 किग्रा भार वर्ग में अर्पित रायजादा प्रथम, 55 किलो ग्राम भार वर्ग में कृष्ण गुप्ता प्रथम, बालिका वर्ग 34 किलो ग्राम भार वर्ग में ईशानी प्रथम, 38 किलोग्राम भार वर्ग में मधु राम प्रथम, 40 किलोग्राम भार वर्ग में दृष्टि प्रथम, 50 किलोग्राम भार वर्ग में सभी साक्षी गंगवार प्रथम, 50 किलोग्राम भार वर्ग में अंशिका प्रथम, 50 किलोग्राम भार वर्ग में अंशिका प्रथम, अंडर-17 बालक वर्ग 35 किलोग्राम भार वर्ग में मयंक शंखधर प्रथम, 40 किलोग्राम भार वर्ग में गोविंद गुप्ता प्रथम, 45 किलोग्राम भार वर्ग में महेश सिंह यादव प्रथम, 50 किलोग्राम भार वर्ग में समीर पटेल प्रथम, 54 किलोग्राम भार वर्ग में अर्चित प्रथम, 58 किलोग्राम भार वर्ग में वंश गिरि प्रथम, अंडर-17 बालिका वर्ग 36 किलोग्राम बार वर्ग में आराधना मिश्रा प्रथम, 40 किलोग्राम भार में रश्मि प्रथम, 44 किलोग्राम में अपूर्व प्रथम, 52 किलोग्राम अनामिका गंगवार प्रथम रही। जिला क्रीड़ा समिति के सचिव राजेश शुक्ला ने बताया कि विजय प्रतिभागी 8 अगस्त को होने वाली मंडलीय कराटे प्रतियोगिता बदायूं में प्रतिभाग करेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी?
प्रतियोगिता का आयोजन जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज बीसलपुर के तत्वावधान में किया गया।
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