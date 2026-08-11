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Pilibhit News: वीरांगना अवंतीबाई कालेज की सोनम ने निबंध, स्वाति मौर्य ने चित्रकला में पाया प्रथम स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कालेज में सामान्य ज्ञान, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 70 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें अलीना, सोनम, और स्वाति मौर्य ने क्रमशः सामान्य ज्ञान, निबंध एवं चित्रकला में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

Pilibhit News: वीरांगना अवंतीबाई कालेज की सोनम ने निबंध, स्वाति मौर्य ने चित्रकला में पाया प्रथम स्थान

Pilibhit News: पीलीभीत। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका इंटर कालेज में जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। सामान्य ज्ञान में अलीना, अरुण, निबंध में सोनम और चित्रकला प्रतियोगिता में स्वाति मौर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरवान्वित किया। जनपदस्तरीय प्रतियोगिता में लगभग एक दर्जन विद्यालयों के 70 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। डीआईओएस विजय सिंह यादव की अध्यक्षता में सभी प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। जनपदीय प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी इंतजार ख़ान और जीजीआईसी की प्रधानाचार्य अनीतारानी की मौजूदगी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में एसएन इंटर कॉलेज पीलीभीत की छात्रा अलीना नाज़ व चिरौंजीलाल वीरेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पीलीभीत के छात्र अरुण कश्यप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

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अंगूरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा स्नेहा ने द्वितीय एवं एसआरएम इंटर कॉलेज बीसलपुर की छात्रा सारिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में वीरांगना अवंतीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा सोनम ने प्रथम, चिरौंजी लाल वीरेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र राजदीप पांडेय ने द्वितीय और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत की छात्रा उमम फातिमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में वीरांगना अवंतीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा स्वाति मौर्य ने प्रथम, चिरौंजी लाल वीरेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र लव कुमार ने द्वितीय, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत की छात्रा जूही ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जनपदीय प्रतियोगिता नोडल अधिकारी इंतजार खान ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में डीएम द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनीतारानी, गोपाल कसौंधन, रेहान फैजान, शुभम गंगवार, राजीव मोहन अग्रवाल, शिक्षिका साधना गुप्ता सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

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