Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: चयनित छात्र-छात्राएं मंडलीय प्रतियोगिता में दस अगस्त को करेंगे प्रतिभाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत के पीएमश्री ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज में अंडर 14, 17, 19 बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की गई। चयनित खिलाड़ी 10 अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में कई विद्यालयों ने भाग लिया, और स्कूल के प्रधानाचार्य समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

Pilibhit News: चयनित छात्र-छात्राएं मंडलीय प्रतियोगिता में दस अगस्त को करेंगे प्रतिभाग

Pilibhit News: पीलीभीत। पीएमश्री ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज में जिलास्तरीय विद्यालयी बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस (बालक एवं बालिका) अंडर 14, 17, 19 वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। चयनित खिलाड़ी दस अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे। ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज के खेल प्रांगण जिलास्तरीय विद्यालयी बैडमिंटन एवं टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय बरेली की अपर सचिव रेखा दिवाकर और डीआईओएस विजय सिंह यादव ने खिलाड़ियों से से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में बैडमिंटन बालक वर्ग से एसएन इंटर कॉलेज, सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कालेज पीलीभीत, ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज, सरस्वती विद्या मंदिर बीसलपुर, सेंट मारिया इंटर कालेज धनकुना, आदर्श इंटर कॉलेज सराय सुंदरपुर, ज्ञान प्रशांत मेमोरियल बालिका इंटर कालेज, सरदार वल्लभभाई इंटर कालेज अमराकरोड़ और बालिका वर्ग में बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज बीसलपुर, आर्यकन्या इंटर कालेज, सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कालेज, एसएन इंटर कॉलेज, ज्ञान प्रशांत मेमोरियल बालिका इंटर कालेज ने प्रतिभाग किया।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: मंडलीय में जीता मेडल, अब दिखाएंगे राज्यस्तर पर दम

इसी तरह जनपदीय टेबल टेनिस की प्रतियोगिता के बालिका वर्ग से आर्य कन्या इंटर कालेज पीलीभीत ने प्रतिभाग किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर जनपदीय विद्यालयी बैडमिंटन टीम का चयन किया गया। चयनित प्रतिभागी बैडमिंटन बालक अंडर-19 तनिष्क राना, रूद्र शर्मा, अंकित ठाकुर, कलीम, दानिश बेग, अंडर-17 बालक में ओजस्वदीप, कौशल सागर, प्रिंस, कुशांक, आरव रस्तोगी, अंडर-14 बालक में मयंक श्रीवास्तव, उज्ज्वल कश्यप, वंश, समर, अरमान, बालिका वर्ग के अंडर-19 में शिवानी पाल, सेजल गंगवार, फारिया, बालिका वर्ग के अंडर-17 में काव्या मिश्रा, सपना देवी, हूर फात्मा, अमान्या पाल, प्रतीक्षा, अंडर-14 बालिका वर्ग में मोहिनी मौर्य, निशा भारती, तपस्या वर्मा, अराध्या गंगवार, ज्योति ने भाग लिया। टेबल टेनिस प्रतियोगिता बालिका वर्ग में चयनित प्रतिभागी अंडर-14 में सुहानी, अम्बिका जौहरी, तान्या श्रीवास्तव, साक्षी सिंह, अंडर-17 में शुभांगी सक्सेना, रिया कश्यप, प्रिया, पलक, अंडर-19 में तान्या वर्मा, नैना, कशिश रही। चयनित प्रतिभागी दस अगस्त को बरेली की मंडलीय विद्यालयी बैडमिंटन और टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा समेत, जिला क्रीड़ा समिति के सचिव राजेश शुक्ला, जयहिन्द मौर्य, प्रशांत शुक्ला, रमेश सिंह, रीना मिश्रा, ऋतु आदि मौजूद रही।

ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: खेलकूद प्रतियोगिता 5 व 8 अगस्त को
ये भी पढ़ें:Amroha News: जिला स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।