Pilibhit News: चयनित छात्र-छात्राएं मंडलीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे दम
Pilibhit News: पीलीभीत में ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज में अंडर 14, 17, 19 वर्ग की जनपदीय शतरंज प्रतियोगिता कराई गई। चयनित छात्र-छात्राएं 8 अगस्त को शाहजहांपुर में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
Pilibhit News: पीलीभीत। ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज में जनपदीय शतरंज प्रतियोगिता (बालक-बालिका) अंडर 14, 17, 19 वर्ग की कराई गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। चयनित छात्र-छात्राएं आठ अगस्त को शाहजहांपुर में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
प्रतिभागी विद्यालय
शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग में सनातन धर्म बांकेबिहारी राम इंटर कालेज, ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज, एसएन इंटर कालेज, सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कालेज बीसलपुर, एसआरएम इंटर कालेज बीसलपुर एवं बालिका वर्ग में आर्य कन्या इण्टर कालेज, सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंठर कालेज, एसएन इंटर कालेज, अंगूरी देवी सरस्वती बालिका इंटर कालेज, ज्ञान प्रशान्त मैमोरियल बालिका इंटर कालेज, राजकीय बालिका इंटर कालेज ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के अंडर-14 में पलक कोरंगा, पायल कोरंगा, पलक, आराध्या शर्मा, आराध्या, अंडर-17 में अदिति, पलक, रिद्धिमा सिंह, भूमिका, अंडर-19 में समीक्षा गुप्ता, अंशिका, माही कश्यप, खुशी, सुहानी चयनित की गई। इसी तरह अंडर-14 में चयनित अंश गंगवार, कृष्णा गुप्ता, राज गंगवार,, श्रेय सिंह, अरमान, अंडर-17 में रचित गंगवार, अर्जित गंगवार, अमित गंगवार, त्रियक्ष मिश्रा, आयुष गंगवार, अंडर-19 में प्रशांत मिश्रा, आरुष गंगवार, अक्षय शुक्ला, कार्तिक गंगवार, अजीत गंगवार का चयन किया गया। प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा ने बताया कि चयनित छात्र-छात्राएँ आठ अगस्त को जनपद शाहजहाँपुर में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगें। इस मौके पर रमेश सिंह, यासीन खॉ. अमित वर्मा, विजय लक्ष्मी, रीना मिश्रा, रितू अग्निहोत्री, जयहिन्द मौर्य आदि मौजूद रहे।
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