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Pilibhit News: प्रभारी एडीओ पंचायत गिरी गाज, किया गया कार्य मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर के गांव सफौरा में अव्यवस्थाओं के चलते नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एडीओ पंचायत को तुरंत कार्य मुक्त कर दिया गया। ग्रामीणों की शिकायतों और विरोध को ध्यान में रखते हुए नए एडीओ पंचायत की तैनाती की गई है। गांव में गंदगी और अन्य समस्याएं बनी हुई हैं।

Pilibhit News: प्रभारी एडीओ पंचायत गिरी गाज, किया गया कार्य मुक्त

Pilibhit News: बीसलपुर। गांव सफौरा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर एसडीएम के द्वारा डीएम को भेजे गए पत्र के बाद एडीओ पंचायत तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर नए एडीओ पंचायत की तैनाती कर दी गई है। सफौरा में फैली गंदगी नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव न कराए जाने, जनसेवा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र व पंचायत भवन में खड़ी झांड़ियां सचिव के द्वारा गांव में न आने सहित कई अव्यवस्थाओं को लेकर गांव घिरा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आवाज और विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम नागेंद्र पांडेय के निर्देश पर नायब तहसीलदार उदित कुमार टीम के साथ गांव पहुंचे तो नालियों में गंदगी पाई।

सड़कों पर पानी भरा हुआ था। अलावा ग्रामीणों ने कई मूलभूत सुविधाओं से बंचित होने की शिकायते कीं। नायब तहसीलदार ने एक एक बिंदु की रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी। एसडीएम ने कार्यवाही के लिए डीएम को पत्र भेज दिया था। डीएम के निर्देश डीपीआरओ रोहित भारती ने प्रभारी एडीओ पंचायत नूरूद्दीन से चार्ज हटाते हुए बिलसण्डा में तैनात कृष्णा देवी को एडीओ पंचायत बीसलपुर के पद पर तैनाती दे दी है।

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