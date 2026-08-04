Pilibhit News: दिव्यांग रोजगार मेले में लगभग 50 दिव्यांग पहुंचे
Pilibhit News: लालपुर में आईटीआई कॉलेज में दिव्यांग रोजगार मेला आयोजित हुआ, जिसमें दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई। हालांकि, पानी और व्हीलचेयर की सुविधा नहीं थी, जिससे राष्ट्रीय दिव्यांग संगठन की जिलाध्यक्ष तनु मिश्रा ने नाराजगी व्यक्त की।
Pilibhit News: लालपुर। शहर में आयोजित आईटीआई कॉलेज में दिव्यांग रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जिसमें दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई। पर पानी और व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं देखने मिली। जिसमें राष्ट्रीय दिव्यांग संगठन के जिलाध्यक्ष तनु मिश्रा ने नाराजगी व्यक्ति।
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