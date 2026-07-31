Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: दिव्यांगजन रोजगार अभियान का आगाज तीन अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत में 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन होगा। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार मेला रखा जाएगा, जिसमें 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आईटीआई पीलीभीत में उपस्थित होना होगा।

Pilibhit News: दिव्यांगजन रोजगार अभियान का आगाज तीन अगस्त से

Pilibhit News: पीलीभीत। सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से जिले में तीन अगस्त से दस अगस्त, तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए विशेष दिव्यांगजन रोजगार मेला लगाया जाएगा। मेलों में आईटीआई, उप्र कौशल विकास मिशन, डीडीयू-जीकेवाई, आरसेटी, सेवायोजन विभाग तथा अन्य दिव्यांगजन लाभार्थी भी प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, बायोडाटा एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अवश्य लेकर आएँ। रोजगार मेला राजकीय आईटीआई पीलीभीत में सुबह दस बजे से पांच बजे तक लगेगा।

ये भी पढ़ें:तीन से 10 अगस्त तक लगेगा दिव्यांग रोजगार मेला
ये भी पढ़ें:तीन से 10 अगस्त तक चलेगा अभियान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Job Fair अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।