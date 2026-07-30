Pilibhit News: पिपरिया अगरू स्कूल को दिया गया डिजिटल प्रोजेक्टर
Pilibhit News: पीलीभीत में द रूट क्लब ने प्राथमिक विद्यालय पिपरिया अगरू में डिजिटल प्रोजेक्टर भेंट किया। इससे छात्रों को नई तकनीक आधारित शिक्षा मिलेगी। बीएसए रोशनी सिंह ने इस प्रोजेक्टर से छात्रों को पढ़ाया। क्लब के अध्यक्ष अरीब अहमद वारसी ने शिक्षा के महत्व और बच्चों को जानकारी देने पर जोर दिया।
Pilibhit News: पीलीभीत। सामाजिक संस्था द रूट क्लब के पदाधिकारियों ने मरौरी ब्लाक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पिपरिया अगरू में डिजिटल प्रोजेक्टर भेंट किया। इससे बच्चों को नई तकनीक पर आधारित शिक्षा मिल सकेगी। बीएसए रोशनी सिंह ने डिजिटल प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम किया। क्लब के सहयोग और शिक्षा में योगदान की सराहना की गई। द रूट क्लब के अध्यक्ष अरीब अहमद वारसी, सचिव शिवम कश्यप ने कई वीडियो, और बेसिक शिक्षा से जुड़े संदेश प्रसारित कर बच्चों को जनपद की विशेषताएं और देश-प्रदेश की जानकारी दी। अध्यक्ष अरीब अहमद वारसी ने कहा कि जीवन में शिक्षा का महत्व है।
शिक्षा मनुष्य को एक नेक इंसान बनाती है। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य सैय्यदा, सहायक अध्यापक सतीश कुमार, अभिषेक सक्सेना, आकाश भारती प्रतिभा, सत्यदेव शाक्य सरिता मिश्रा, क्लब के सहसचिव अली मंसूरी, फरहान, दाऊद आदि मौजूद रहे।
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