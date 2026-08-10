Pilibhit News: मंडी पहुंचे शिव भक्तों को डीएम-एसपी ने परोसे व्यंजन
Pilibhit News: पीलीभीत में, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने शिव भक्त कावड़ियों की सेवा की। कावड़ियों के लिए मंडी परिषद में पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने कावड़ियों से यात्रा के अनुभव साझा करने के लिए बातचीत की।
Pilibhit News: पीलीभीत। शिव की भक्ति में कछला और उत्तराखंड के हरिद्वार से पहुंचे कावड़ियों की जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने सेवा की। मंडी परिषद पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के उपरांत मंडी में ही किए गए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था के दौरान दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रसाद व भोजन परसा। इस दौरान कांवड़ियों से सफर के दौरान की सुविधा और अन्य अनुभवों को भी पूछा। दोनों ही अधिकारियों ने प्रसाद वितरित कर शिव भक्तों से काफी देर घुल मिलकर बातचीत भी की।
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