Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: संगीतमय भजन संध्या में झूम उठे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: श्रावण मास में भारतीय योग संस्थान ने दूधिया मंदिर में संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया। साधकों ने भजन गाकर भक्तिमय माहौल बना दिया। मुख्य अतिथि आशा महाजन ने आयोजन की सराहना की, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

Pilibhit News: संगीतमय भजन संध्या में झूम उठे लोग

Pilibhit News: पीलीभीत। श्रावण मास में भारतीय योग संस्थान ने दूधिया मंदिर स्थित मॉम्स प्राइड स्कूल में संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया। साधकों ने इसमें बढ़-चढ़कर सहभागिता की और भगवान भोलेनाथ के एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मुख्य अतिथि आशा महाजन, विशिष्ट अतिथि एसएसबी की सहायक कमांडेंट प्रीति शर्मा ने आयोजन को सराहा। संजय अग्रवाल, निर्मला धमेजा, मोहित अग्रवाल , सतीश शर्मा, डॉ नीलिमा शर्मा, सोनिया गोस्वामी , निशांत गोस्वामी, ममता अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, मीणा कटियार, डॉ डी पी त्रिपाठी, सुजाता आनंद, रीना साहनी, मधु पांडे, तेज नारायण, टीना भसीन समेत साधक मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।