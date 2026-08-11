Pilibhit News: संगीतमय भजन संध्या में झूम उठे लोग
Pilibhit News: श्रावण मास में भारतीय योग संस्थान ने दूधिया मंदिर में संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया। साधकों ने भजन गाकर भक्तिमय माहौल बना दिया। मुख्य अतिथि आशा महाजन ने आयोजन की सराहना की, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
Pilibhit News: पीलीभीत। श्रावण मास में भारतीय योग संस्थान ने दूधिया मंदिर स्थित मॉम्स प्राइड स्कूल में संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया। साधकों ने इसमें बढ़-चढ़कर सहभागिता की और भगवान भोलेनाथ के एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मुख्य अतिथि आशा महाजन, विशिष्ट अतिथि एसएसबी की सहायक कमांडेंट प्रीति शर्मा ने आयोजन को सराहा। संजय अग्रवाल, निर्मला धमेजा, मोहित अग्रवाल , सतीश शर्मा, डॉ नीलिमा शर्मा, सोनिया गोस्वामी , निशांत गोस्वामी, ममता अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, मीणा कटियार, डॉ डी पी त्रिपाठी, सुजाता आनंद, रीना साहनी, मधु पांडे, तेज नारायण, टीना भसीन समेत साधक मौजूद रहे।
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