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Pilibhit News: कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार गंगाजल लेने को हुआ रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर के गांव घुंघचाईया में शिव भक्तों ने विधिपूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद, गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार के प्रतिनिधि ने कांवड़ सेवा दल का स्वागत किया। सभी कांवड़ियों ने हरिद्वार के लिए पवित्र यात्रा शुरू की, जहां वे जलाभिषेक करेंगे। इस अवसर पर कई शिव भक्त भी मौजूद रहे।

Pilibhit News: कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार गंगाजल लेने को हुआ रवाना

Pilibhit News: बीसलपुर। गांव घुंघचाईया स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में शिव भक्तों ने विधि विधान एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना उपरांत गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार के प्रतिनिधि मनोज गंगवार ने समस्त कांवड़ सेवा दल के भक्तों का स्वागत पटका पहनाकर एवं उन पर पुष्प वर्षा कर किया। इसके पश्चात सभी कांवड़ियों को पवित्र यात्रा के लिए हरिद्वार के रवाना हो गए। यह छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ में सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। इस अवसर पर मंदिर में महंत कालीचरण, कपूरी महंत, व्यवस्थापक पप्पू भैया, जितेंद्र, सत्येंद्र, पंकज, जितेंद्र गंगवार, रामगोपाल, रामऔतार सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे।

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