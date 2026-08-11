Pilibhit News: चंदोखा में कांवडियों का जोरदार स्वागत किया
Pilibhit News: पूरनपुर के चंदोखा में कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी युवजन सभा के उपाध्यक्ष राजकुमार राजू ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनकी आदर सत्कार की। इस दौरान कांवड़ यात्रा की धार्मिक आस्था और परंपरा पर चर्चा की गई। कांवड़ यात्रियों का आगमन मेले जैसे माहौल का अहसास कराता है।
Pilibhit News: पूरनपुर। कावंडियों के आने जाने के सिलसिले के बीच पूरनपुर के चंदोखा में कांवडियों को जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। यहां समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राजू ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर आदर किया। जल लेकर पहुंचे कांवडियों की जरूरतों को लेकर भी बातचीत की गई। वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि श्रावण माह आस्था का पर्व है। कांवड़ यात्रा हमारी धार्मिक आस्था, परंपरा और संस्कृति का हिस्सा हैं। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर भी भेंट कर सुरक्षित सफर को लेकर बातचीत की। इस दौरान गांव चंदोखा में कांवड़ यात्रियों की वजह से मेले जैसा माहौल रहा। जितेंद्र वर्मा, ओम शर्मा, ओंकार भारती, इंद्रजीत वर्मा, राजेश वर्मा, सियाराम वर्मा, डॉ बख्श, जयराम वर्मा,गोपाल वर्मा आदि रहे।
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