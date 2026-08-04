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Pilibhit News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत। सावन माह के पहले सोमवार को शहर के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कांवड़ियों और शिवभक्तों ने सुबह से ही लंबी कतारें लगाई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक किया। पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने में मदद की।

Pilibhit News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

Pilibhit News: पीलीभीत। सावन माह के पहले सोमवार को शहर के गौरीशंकर मंदिर समेत सभी शिवमंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही कांवड़ियों और शिवभक्तों की लंबी कतारें मंदिर के बाहर लग गईं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया।

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शिवमंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब

सावन माह के पहले सोमवार को शहर के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में सुबह चार बजे से ही हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। कांवड़ियों के जत्थे मंदिर में पहुंचे। गंगाजल लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि-विधान से जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं, जो मुख्य द्वार से काफी दूर तक पहुंच गईं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एक दिन पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी थी। रविवार रात से अतिरिक्त पुलिस बल मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर तैनात रहा।

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सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भीड़

सोमवार सुबह से ही पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से मंदिर तक पहुंचाने में जुटे रहे। मंदिर के भीतर एक समय में पांच से सात श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया गया, ताकि जलाभिषेक सुचारु रूप से कराया जा सके। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की अलग-अलग कतारें बनाई गई। भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस को पूरे दिन व्यवस्था बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दोपहर बाद तक मंदिर में भक्तों की आवाजाही लगातार बनी रही।

धार्मिक माहौल और ट्रैफिक प्रबंधन

मंदिर परिसर के आसपास धार्मिक माहौल देखने को मिला। शिवभक्तों के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। जलाभिषेक के बाद कांवड़िए अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होते दिखाई दिए। मुख्य मार्गों पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों की आवाजाही के चलते यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया। गौरीशंकर मंदिर के अलावा दुधियानाथ महादेव,अर्द्धनारीश्वर मंदिर,बल्लभनगर कॉलोनी स्थित शिवमंदिर,मनोकामनेश्व मंदिर समेत सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया,सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा शहर में भ्रमण कर कांवड़ के प्रत्येक जत्थे के साथ पुलिस की डयूटी लगाने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को कितने शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी?
गौरीशंकर मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी।
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