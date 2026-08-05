Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर कब्जा, उखड़ी सड़क से कांवड़ियों की राह मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पूरनपुर में सावन माह में भक्त जल लेकर शिवालयों की ओर जा रहे हैं, लेकिन टनकपुर रोड और रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण उनकी राह में बाधा बन रहा है। सड़क का एक हिस्सा उखड़ा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। प्रशासन से उपाय की मांग की गई है।

Pilibhit News: स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर कब्जा, उखड़ी सड़क से कांवड़ियों की राह मुश्किल

Pilibhit News: पूरनपुर। सावन माह में जहां बड़ी संख्या में भोले भक्त जल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं, वहीं टनकपुर रोड और पूरनपुर के रेलवे स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर किया गया अतिक्रमण उनकी राह में बड़ा अवरोध बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:जिम्मेदारों की अनदेखी से परिक्रमा मार्ग में फिर से हुआ अतिक्रमण

सड़क का हाल

दूसरी ओर सड़क का एक हिस्सा लंबे समय से उखड़ा पड़ा है, जिससे श्रद्धालुओं और आम राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन रोड से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कांवड़ियों का जत्था गुजरता है। फुटपाथ पर कब्जे के कारण श्रद्धालुओं को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं उखड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कई बार लोग गिरकर चोटिल होने से भी बाल-बाल बचे हैं। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस समस्या पर होने के बावजूद न तो अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है और न ही सड़क की मरम्मत कराई जा रही है।

प्रशासन से उपाय की मांग

सावन के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ी आवाजाही को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटवाने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि भोले भक्तों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके।

सामान्य प्रश्न

सावन माह में भक्त किस दिशा में रवाना हो रहे हैं?
भोले भक्त जल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।