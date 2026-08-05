Pilibhit News: स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर कब्जा, उखड़ी सड़क से कांवड़ियों की राह मुश्किल

Pilibhit News: पूरनपुर। सावन माह में जहां बड़ी संख्या में भोले भक्त जल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं, वहीं टनकपुर रोड और पूरनपुर के रेलवे स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर किया गया अतिक्रमण उनकी राह में बड़ा अवरोध बना हुआ है।

सड़क का हाल

दूसरी ओर सड़क का एक हिस्सा लंबे समय से उखड़ा पड़ा है, जिससे श्रद्धालुओं और आम राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन रोड से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कांवड़ियों का जत्था गुजरता है। फुटपाथ पर कब्जे के कारण श्रद्धालुओं को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं उखड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कई बार लोग गिरकर चोटिल होने से भी बाल-बाल बचे हैं। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस समस्या पर होने के बावजूद न तो अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है और न ही सड़क की मरम्मत कराई जा रही है।