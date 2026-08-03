Pilibhit News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ेगी आस्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Pilibhit News: पीलीभीत। सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवभक्तों में उत्साह चरम पर है। प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर में कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगा और डायवर्जन योजना भी प्रभावी रहेगी। भोलेनाथ की आराधना के पावन पर्व सावन के पहले सोमवार को लेकर जिलेभर के शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर, अर्द्धनारीश्वर मंदिर, दूधिया महादेव सहित अन्य शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समितियों ने पेयजल, साफ-सफाई और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की है।

शहर के प्राचीनतम गौरीशंकर मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सोमवार सुबह चार बजे से जलाभिषेक शुरू होगा। इसके लिए पुलिस की दो शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रविवार रात से ही शहर में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनके ठहरने के लिए मंडी समिति में विश्राम स्थल बनाया गया है। यहां भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भोला कांवड़िया संघ की ओर से की गई है। कांवड़ियों के जत्थों को पुलिस सुरक्षा के बीच उनके गंतव्य तक रवाना किया जाएगा। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर शहर में 50 से अधिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। मंडी समिति, बरेली हाईवे तथा प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। ईदगाह मार्ग पर चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। मार्ग के दोनों ओर बैरियर लगाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि कांवड़ यात्रा सुचारु रूप से संचालित हो सके। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डायवर्जन योजना का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।