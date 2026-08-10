Pilibhit News: शिवभक्तों का जत्था छोटी काशी रवाना
Pilibhit News: हजारा के सावन माह में श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ रहा है। कांवड़ियों का समूह शारदा घाट से गंगाजल भरने के लिए रवाना हुआ। वे छोटी काशी में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हैं, जो मां शारदा से प्रार्थना करेंगे।
Pilibhit News: हजारा। शारदा पार इलाके में सावन माह के दौरान भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। रविवार को हजारा, सिद्धनगर शास्त्रीनगर गांव के कांवड़ियों का समूह भीरा के शारदा तट के लिए ट्रेक्टर ट्रॉली से गाने बाजे के साथ धूमधाम से रवाना हुआ। यह श्रद्धालु शारदा के घाट से गंगाजल भरकर खीरी के गोला गोकर्णनाथ स्थित छोटी काशी पहुंचेंगे। वहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सैकड़ों श्रद्धालु आशीष यादव,राजू यादव के ट्रैक्टर-ट्रॉली से शारदा घाट के लिए निकले। इस जत्थे में अरविन्द यादव, आशीष यादव, राजू यादव, पुनीत यादव, रजत रघुवंशी,डब्ल्यू , राजिंदर, बंटी, मंटू, राम भरोसे समेत अन्य श्रद्धालु शामिल हैं।
गांवों के श्रद्धालु भीरा के शारदा घाट पहुंचकर गंगाजल भरेंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। इन कांवड़ियों का लक्ष्य सोमवार को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कावंडियों ने बताया कि छोटी काशी में भगवान शिव से मां शारदा से बचाने की प्रार्थना करेंगें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।