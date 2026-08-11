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Pilibhit News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत। सावन माह के दूसरे सोमवार को पूरा शहर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा रहा। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया और मंदिरों में लंबी कतारें लगीं। कांवड़ियों ने गंगाजल ले जाकर पूजा-अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता थीं और भक्तिमय माहौल बना रहा।

Pilibhit News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

Pilibhit News: पीलीभीत। सावन माह के दूसरे सोमवार को पूरा शहर और ग्रामीण क्षेत्र भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा नजर आया। भोर होते ही शिवालयों के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। भक्तों ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, घृत, शहद और बेलपत्र से अभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कछला घाट से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भी विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शहर के प्रमुख गौरीशंकर मंदिर और अर्द्धनारीश्वर मंदिर समेत अन्य शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। कई मंदिरों में तड़के चार बजे से ही जलाभिषेक का क्रम शुरू हो गया। हाथों में पूजन सामग्री और गंगाजल लिए भक्त अपनी बारी के इंतजार में कतारबद्ध रहे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। मंदिर परिसर में लगातार गूंजते शिव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाकर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना की। युवाओं और बच्चों में भी सावन को लेकर खासा उत्साह नजर आया। कई स्थानों पर कांवड़ियों का स्वागत भी किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों में पहले से ही व्यवस्थाएं की गई थीं।

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सुरक्षा व्यवस्था

महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गईं। पुलिस की ओर से मोबाइल बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया गया। एसपी सुकीर्ति माधव ने भी गौरीशंकर मंदिर और कांवड़ रूट का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली परमेंद्र कुमार और प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमणशील रहे। कछला घाट से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के प्रत्येक जत्थे के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहे.

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कल्याणपुर चक्रतीर्थ में गंगाजल से हुआ भोलेनाथ का अभिषेक

जहानाबाद। कछला घाट से पवित्र गंगाजल लेकर कांवड़ियों का जत्था श्रावण के दूसरे सोमवार को कल्याणपुर चक्रतीर्थ स्थित शिव मंदिर पहुंचा। कांवड़ियों ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इससे पहले नगर में प्रवेश करने पर नगर पंचायत की ओर से मंडी में कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। बरेली हाईवे से गुजरने वाले कांवड़ियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला। कांवड़ियों के जत्थों के पहुंचने से क्षेत्र में भी भक्तिमय माहौल बना रहा और हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं ने क्या किया?
श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की।
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