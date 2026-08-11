Pilibhit News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

Pilibhit News: पीलीभीत। सावन माह के दूसरे सोमवार को पूरा शहर और ग्रामीण क्षेत्र भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा नजर आया। भोर होते ही शिवालयों के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। भक्तों ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, घृत, शहद और बेलपत्र से अभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कछला घाट से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भी विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शहर के प्रमुख गौरीशंकर मंदिर और अर्द्धनारीश्वर मंदिर समेत अन्य शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। कई मंदिरों में तड़के चार बजे से ही जलाभिषेक का क्रम शुरू हो गया। हाथों में पूजन सामग्री और गंगाजल लिए भक्त अपनी बारी के इंतजार में कतारबद्ध रहे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। मंदिर परिसर में लगातार गूंजते शिव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाकर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना की। युवाओं और बच्चों में भी सावन को लेकर खासा उत्साह नजर आया। कई स्थानों पर कांवड़ियों का स्वागत भी किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों में पहले से ही व्यवस्थाएं की गई थीं।