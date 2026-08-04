Pilibhit News: नारी शक्ति क्लब ने स्कूल में लगाया दंत परीक्षण शिविर
Pilibhit News: पूरनपुर में नारी शक्ति क्लब ने सोमवार को पंचम दास स्कूल में दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया। दंत चिकित्सकों ने 60 से 70 बच्चों के दांतों की जांच की, जिसमें संवेदनशीलता और कैल्शियम की कमी की समस्या सामने आई। चिकित्सकों ने बच्चों को नियमित ब्रश करने और संतुलित आहार की सलाह दी।
Pilibhit News: पूरनपुर। नारी शक्ति क्लब की ओर से सोमवार को पंचम दास स्कूल में दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दंत चिकित्सक मोहक होड़ा और डॉ. दिव्या भाटी होड़ा ने करीब 60 से 70 बच्चों के दांतों की जांच की। जांच के दौरान अधिकांश बच्चों में दांतों की संवेदनशीलता (सेंसिटिविटी) और कैल्शियम की कमी की समस्या सामने आई। चिकित्सकों ने बच्चों को दिन में दो बार नियमित रूप से ब्रश करने, दांतों की साफ-सफाई बनाए रखने और संतुलित आहार लेने की सलाह दी। अंत में क्लब की अध्यक्ष प्रभा गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुधा गुप्ता और सचिव डॉ. नीता सुशील अग्रवाल ने दोनों चिकित्सकों तथा विद्यालय के प्रबंधक सुभाष मिश्रा का आभार जताया।
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