Pilibhit News: महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर चौराहे के नामकरण की मांग

Pilibhit News: पीलीभीत। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से शिष्टाचार भेंट कर किसान हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की और मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि माधोटांडा-टनकपुर बाईपास स्थित प्रमुख चौराहे का नाम भाकियू के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर रखा जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित किया। उनके सम्मान में चौराहे का नामकरण किसानों के लिए गौरव का विषय होगा। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी, गुरजीत सिंह विर्क, बलजीत देओल, दिलशाद रजा, नानक सिंह, हसनैन, अजय ठाकुर, ऐमी संधू एवं हरप्रीत सिंह उपस्थित रहे।