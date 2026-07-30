Pilibhit News: बेहतर चिकित्सीय सेवाओं में लेटलतीफी का अड़ंगा

कर्मचारियों की लेटलतीफी

गुरुवार को सुबह अस्पताल के कई कमरों में साढ़े आठ बजे तक ताले लटके रहे। उपचार और जांच के लिए पहुंची महिलाओं को चिकित्सकीय सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ा। इससे अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों और तीमारदारों में नाराजगी देखी गई। सुबह अस्पताल खुलने के समय मरीज और उनके तीमारदार पहुंचने लगे थे। पंजीकरण कक्ष बंद होने से लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा कई कमरों के दरवाजे बंद मिले। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी चिकित्सक और अन्य कर्मचारियों के नहीं पहुंचने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। हालत यह थी कि झाडू भी नहीं लगी थी। चिकित्सक कक्षों सहित अन्य कक्षों में ताले लगे हुए थे। वहीं सीएचसी में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। यहां पर भी ऐसा ही था। कमरें तो खुले थे लेकिन चिकित्सक और अन्य पैरा स्टाफ गायब था। कर्मचारियों की लेटलतीफी से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से समय से अस्पताल के सभी कक्ष खुलवाने और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी कराने की मांग की है। एमओआईसी डॉ. मनीष राज शर्मा ने बताया कि उनको यह जानकारी नहीं है। लापरवाही कहां से और कौन कर रहा। इसको लेकर वह जानकारी कर कार्रवाई करेंगे。