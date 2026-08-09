Pilibhit News: :आठ साल से अंधेरे में भगवानपुरी गांव, खंभे-तार लगे पर ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा
Pilibhit News: पीलीभीत के भगवानपुरी गांव में आठ वर्ष बाद भी विद्युतीकरण योजना पूरी नहीं हुई है। 2018-19 में बिजली के खंभे व तार तो बिछाए गए, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पैसा वसूलने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। पूर्व जिपं सदस्य ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर फिलहाल ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है।
Pilibhit News: पीलीभीत। ट्रांस शारदा क्षेत्र के पूरनपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बैलहा के मजरा भगवानपुरी में आठ वर्ष बाद भी विद्युतीकरण योजना पूरी नहीं हो सकी है। वर्ष 2018-19 में गांव के करीब 35 घरों तक बिजली के खंभे और तार तो बिछा दिए गए, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। इसके चलते पूरा गांव अब भी अंधेरे में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइन बिछाने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर उनसे रुपये भी वसूले थे, लेकिन इसके बावजूद गांव में बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। लंबे समय से उपयोग न होने के कारण खंभों पर लगे तारों में झाड़ियां उग आई हैं, जिससे योजना की बदहाली साफ नजर आती है।
मामले में पूर्व जिपं सदस्य मंजीत सिंह ने ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर भगवानपुरी में तत्काल ट्रांसफार्मर स्थापित कर बिजली आपूर्ति शुरू कराने की मांग की है।
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