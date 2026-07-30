Pilibhit News: गन्ना समिति में ऑनलाइन 20 रुपये भुगतान कर सदस्य बनाए जाएंगे
Pilibhit News: पीलीभीत में डीसीओ खुशीराम भार्गव ने गन्ना सहकारी चीनी मिल पूरनपुर के अंतर्गत गन्ना सर्वे-सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर गन्ना समिति में सदस्यता लेने की अपील की। ऑनलाइन सदस्यता के लिए मात्र 20 रुपये का शुल्क है। किसानों को उपज बढ़ोत्तरी के रसीद कटवाने के लिए भी प्रेरित किया गया।
Pilibhit News: पीलीभीत। डीसीओ खुशीराम भार्गव ने किसान सहकारी चीनी मिल पूरनपुर के अंतर्गत ग्राम सिमरिया ता. महाराजपुर एवं टांडा छत्रपति में आयोजित ग्राम स्तरीय गन्ना सर्वे-सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण किया।
गन्ना किसानों से संवाद
निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित गन्ना किसानों से संवाद कर सर्वे-सट्टा संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण किया और किसानों को गन्ना क्षेत्र एवं संबंधित विवरणों की भली-भांति जांच कर आवश्यक संशोधन समय से कराने के लिए प्रेरित किया। गन्ना समिति में सदस्यता लेने की अपील की गई।
गन्ना समिति की सदस्यता
डीसीओ ने कहा कि किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति के लिए गन्ना समिति की सदस्यता अवश्य ग्रहण करें। उन्होंने बताया कि गन्ना समिति की ऑनलाइन सदस्यता मात्र 20 रुपये के शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में समिति की सदस्यता लेकर गन्ना आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ने का आह्वान किया।
उपज बढ़ोत्तरी की रसीद
उन्होंने यह भी कहा कि जिन गन्ना किसानों के खेतों में गन्ने की उपज अधिक होने की संभावना है। वे अपने संबंधित सर्किल के गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क कर उपज बढ़ोत्तरी की रसीद अवश्य कटवा लें। ताकि वास्तविक गन्ना उत्पादन के अनुरूप उनका सर्वे-सट्टा अभिलेख दुरुस्त एवं अद्यतन किया जा सके। इस मौके पर सीसीओ अमित चतुर्वेदी, देवेंद्र सिंह,गन्ना किसान जसवंत सिंह, दर्शन सिंह, सुरजीत कुमार, सियाराम, लाला राम सहित किसान मौजूद रहे।
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