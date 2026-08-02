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Pilibhit News: डीसीओ ने गन्ना सर्वे सट्टा का निरीक्षण कर किसानों से किया संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में, डीसीओ खुशीराम ने गन्ना विकास समिति के साथ क्षेत्र का दौरा किया। किसान प्रेम पाल ने अगैती गन्ना किस्मों की उपयोगिता बताई। उन्होंने लाल सड़न रोग और अन्य बीमारियों से बचने के उपायों पर चर्चा की। इस अवसर पर कई किसान उपस्थित थे।

Pilibhit News: डीसीओ ने गन्ना सर्वे सट्टा का निरीक्षण कर किसानों से किया संवाद

Pilibhit News: पीलीभीत। डीसीओ खुशीराम ने सहकारी गन्ना विकास समिति पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम खासपुर एवं आसपुर में चल रहे ग्राम स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण कर उपस्थित किसानों से वार्ता की। गन्ना किसान प्रेम पाल ने बताया कि वह अगैती गन्ना किस्मों की खेती करके अधिक पैदावार ले रहे हैं। गांव के किसानों ने इस बार कोशा. 18231 की बुवाई की है। यह अगैती गन्ना किस्म है। इसकी पैदावार अधिक होने के साथ लाल सड़न रोग का असर भी नहीं है।

गन्ना रोगों का प्रबंधन

डीसीओ ने बताया कि मौसम में गन्ने का लाल सड़न रोग तेजी से फैलता है। इसके साथ ही पोक्का बोइंग, बैक्टीरियल टॉप रॉट एवं विल्ट रोग भी लगता है। लाल सड़न रोग जिस खेत में लगा हो। उस खेत का पानी दूसरे खेत मे न जाने दें। जल निकासी एवं सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान दें। अगर पोक्का बोइंग के लक्षण दिखाई दें। तो बाविस्टीन का 0.1 प्रतिशत का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार स्प्रे करें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए गन्ना विकास विभाग या चीनी मिल से संपर्क करें। इस मौके पर सहकारी गन्ना विकास समिति पूरनपुर के उपाध्यक्ष प्रेमपाल, एससीडीआई मनीष सिंह, सर्किल प्रभारी रणविजय सिंह, सोनित, दिग्विजय, गन्ना किसान मेवाराम, हरिओम, नरेंद्र, हरीश, काशीराम समेत अन्य किसान उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गन्ना किसान प्रेम पाल ने किस प्रकार की गन्ना किस्मों की खेती की है?
गन्ना किसान प्रेम पाल ने अगैती गन्ना किस्मों की खेती की है।
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