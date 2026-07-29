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Pilibhit News: सिलेंडर की गाड़ी आते ही लग रही लंबी कतार, धक्का-मुक्की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में घरेलू गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडरसिलेंडर की गाड़ी आते ही लग रही लंबी कतार, धक्का-

Pilibhit News: सिलेंडर की गाड़ी आते ही लग रही लंबी कतार, धक्का-मुक्की

Pilibhit News: पीलीभीत। पूरनपुर क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार बनी हुई है। मोहल्लों में सिलेंडर लेकर गाड़ी पहुंचते ही उपभोक्ताओं की भीड़ जुट रही है। सिलेंडर लेने के लिए लोगों में धक्का-मुक्की तक की नौबत आ रही है। लंबी कतार में लगने के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इससे लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है।बुधवार को भी क्षेत्र में दो गाड़ियां सिलेंडर लेकर पहुंचीं तो उन्हें लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। काफी देर तक उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भीड़ अधिक होने के कारण व्यवस्था संभालना भी मुश्किल हो गया।

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उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित नहीं होने से उन्हें बार-बार लाइन में लगना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बुकिंग कराने के बाद भी समय से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मोहल्लों में गाड़ी आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेकर पहुंच जाते हैं। सीमित संख्या में सिलेंडर होने के कारण कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। उपभोक्ताओं ने गैस की आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त कर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है।

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