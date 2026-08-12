Pilibhit News: स्वतंत्रता दिवस पर होगी क्रास कंट्री रेस
Pilibhit News: पीलीभीत के जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार गौड़ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को गांधी स्टेडियम में पुरुष और महिला वर्ग की क्रास कन्ट्री रेस होगी। रेस नकटादाना चौराहे से शुरू होकर गांधी स्टेडियम में समाप्त होगी। सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए पंजीकरण नि:शुल्क है। पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
Pilibhit News: पीलीभीत। जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार गौड़ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जिला खेल कार्यालय गांधी स्टेडियम की ओर से सुबह सात बजे से दो वर्गो में पुरुष-महिला वर्ग में क्रास कन्ट्री रेस कराई जाएगी, जो नकटादाना चौराहे से शुरू होगी। नेहरू ऊर्जा उद्यान के सामने से होकर गौहनिया चौराहे से दायी ओर मुड़कर गांधी स्टेडियम में समाप्त होगी। रेस में किसी भी आयु वर्ग की महिला पुरुष प्रतिभाग कर सकते है। इस रेस में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों का पंजीकरण निःशुल्क होगा। प्रथम स्थान से छह स्थान तक आने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग पुरस्कार प्रदान करेगा।
रेस में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी 14 अगस्त तक अपना पंजीकरण जिला खेल कार्यालय में करा सकते हैं।
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