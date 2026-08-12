Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: स्वतंत्रता दिवस पर होगी क्रास कंट्री रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत के जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार गौड़ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को गांधी स्टेडियम में पुरुष और महिला वर्ग की क्रास कन्ट्री रेस होगी। रेस नकटादाना चौराहे से शुरू होकर गांधी स्टेडियम में समाप्त होगी। सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए पंजीकरण नि:शुल्क है। पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

Pilibhit News: स्वतंत्रता दिवस पर होगी क्रास कंट्री रेस

Pilibhit News: पीलीभीत। जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार गौड़ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जिला खेल कार्यालय गांधी स्टेडियम की ओर से सुबह सात बजे से दो वर्गो में पुरुष-महिला वर्ग में क्रास कन्ट्री रेस कराई जाएगी, जो नकटादाना चौराहे से शुरू होगी। नेहरू ऊर्जा उद्यान के सामने से होकर गौहनिया चौराहे से दायी ओर मुड़कर गांधी स्टेडियम में समाप्त होगी। रेस में किसी भी आयु वर्ग की महिला पुरुष प्रतिभाग कर सकते है। इस रेस में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों का पंजीकरण निःशुल्क होगा। प्रथम स्थान से छह स्थान तक आने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग पुरस्कार प्रदान करेगा।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: स्वतंत्रता दिवस पर होगी क्रॉस कंट्री रेस

रेस में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी 14 अगस्त तक अपना पंजीकरण जिला खेल कार्यालय में करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होगी पांच किमी की क्रास कंट्री दौड़
ये भी पढ़ें:Bareily News: स्वतंत्रता दिवस पर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।