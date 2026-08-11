Pilibhit News: कोर्ट के आदेश पर मारपीट और फायरिंग मामले में 18 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: पूरनपुर में दो माह पूर्व हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में गजरौला पुलिस ने आठ नामजद और दस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अमनदीप कौर ने कोर्ट के आदेश पर यह रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें आरोप है कि पार्टी के दौरान लोगों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की।

Pilibhit News: पूरनपुर। दो माह पूर्व हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में कोर्ट के आदेश पर गजरौला पुलिस ने आठ नामजद और दस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गजरौला थाना के गांव नवदिया सुल्तानपुर निवासी अमनदीप कौर पत्नी सुखचैन सिंह ने कोर्ट के आदेश पर थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उनके घर पर बीते 1 जून को पार्टी चल रही थी।

आरोप इस दौरान चार पहिया वाहनों पर सवार होकर लगभग डेढ़ दर्जन लोग उनके घर में घुस गए। आरोप है इस दौरान सभी ने उनके बेटे हरप्रीत सिंह के साथ मारपीट शुरु कर दी। रंजोत सिंह ने गोट से तमंचा निकालकर हरप्रीत सिंह पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। इस पर अमनदीप कौर अपने बेटे हरप्रीत को बचाने दौड़ी।

घायल इस दौरान वहां मौजूद कुलवीर सिंह और गुरनाम सिंह उर्फ गामा ने अपने तमचों से महिला पर फायरिंग कर दी जिसमें वह बाल बाल बच गई। आरोपियों के साथियों ने हरप्रीत पर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया। कोर्ट के आदेश पर थाना गजरौला पुलिस ने रंजोत सिंह, उसके बेटे मनरुप सिंह निवासी बरी बरा थाना बंडा शाहजंहापुर, कुलवीर सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह, अंशप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी नवदिया सुल्तानपुर, गुरनाम सिंह उर्फ गामा पुत्र बलविंदर सिंह, गुरजंट सिंह जंटी पुत्र बलविंदर सिंह निवासी दिलीपुर इटौरिया थाना घुंघचाई, सतेंद्र सिंह पुत्र कमलजीत सिंह पिपरिया दुलई, सुखदेव सिंह गुरपेज सिंह अभयपुर माधौपुर थाना घुंघचाई और दस अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला और बलवा आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।