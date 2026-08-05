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Pilibhit News: मेडिकल कॉलेज बन गया रेफरल सेंटर, डीएम ने मांगी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: आरटीआई के जरिए भी मांगा गया है रेफरल मरीजों का ब्योरामेडिकल कॉलेज बन गया रेफरल सेंटर, डीएम ने मांगी रिपोर्टमेडिकल कॉलेज बन गया रेफरल सेंटर, डीएम ने मा

Pilibhit News: मेडिकल कॉलेज बन गया रेफरल सेंटर, डीएम ने मांगी रिपोर्ट

Pilibhit News: पीलीभीत। विश्व हिन्दु महासंघ ने लामबंद होकर राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में मरीजों को अवैध रूप से निजी अस्पतालों में रेफर किए जाने व भ्रष्टाचार के तमाम संगीन अरोप लगाए है। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन के बाद शिकायतकर्ताओं ने आरटीआई के जरिए भी सूचनाएं मांगी हैं।मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए महासंघ के नितिन राठौर, जगदीश राठौर, आकाश मौर्य, अरुण गंगवार, दोदराम गोस्वामी, नरसिंह, दिनेश कुमार ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें आरोप लगाए हैं कि व्यवस्थाएं होने के बाद भी मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। जिससे मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं।

हेल्प डेस्क एंव शिकायत पेटिका व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। संसाधनों का सही से उपयोग कर व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की गई है। कहा गया है कि ऐसे काम हो जिससे मरीजों व आम जनता में चिकित्सा सेवाओं के प्रति विश्वास पैदा हो सके। अब तक आए मरीजों व रेफर मरीजों का आंकड़ा भी आरटीआई से मांगा गया है।

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