Pilibhit News: मुंसिफ न्यायालय भवन के लिए जिला जज ने देखी प्रस्तावित भूमि

Pilibhit News: बीसलपुर में प्रस्तावित मुंसिफ न्यायालय भवन का निर्माण सहकारिता विभाग की भूमि पर किया जाएगा। जिला जज ने रविवार को निरीक्षण किया और अधिवक्ताओं ने वर्ष 2013 से निर्माण की मांग की थी। पिछली बार भूमि की कमी के कारण प्रक्रिया रुकी थी, लेकिन नए शासनादेश के तहत अब केवल पांच एकड़ भूमि आवश्यक है।

Pilibhit News: बीसलपुर। प्रस्तावित मुंसिफ न्यायालय भवन का बीसलपुर पीलीभीत मार्ग स्थित सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्माण करने के लिए जिला जज ने न्याय विभाग की टीम के साथ रविवार को स्थलीय निरीक्षण किया। अभी मुंसिफ न्यायालय का भवन बीसलपुर बरेली मार्ग पर स्थित पुराने भवन में संचालित हो रहा है।

निर्माण की मांग बीसलपुर पीलीभीत मार्ग पर सहकारिता部门 की खाली पड़ी भूमि पर मुंसिफ न्यायालय भवन का निर्माण कराए जाने की मांग अधिवक्ता लंबे समय से कर रहे हैं। वर्ष 2013 में ‌इस जगह पर मुंसिफ न्यायालय भवन का निर्माण कराए जाने के लिए एनओसी मिल गई थी।

भूमि की कमी परंतु उस समय भवन के निर्माण के लिए बीस एकड़ भूमि उपलब्ध होने का शासनादेश जारी हुआ था। सहकारिता विभाग की भूमि मात्र 7.50 एकड़ ही थी। इसलिए भवन निर्माण की प्रक्रिया अधर में लटक गई थी। शासन के अब नए शासनादेश के तहत भवन निर्माण के लिए केवल पांच एकड़ भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है।

अधिवक्ताओं की मेहनत शासनादेश में बदलाव होने के बाद एक बार फिर अधिवक्ताओं ने भवन निर्माण के लिए प्रयास तेज कर दिए। रविवार को जिलाजज रविंद्र कुमार ने एडीजे (पास्को) त्रिभुवन नाथ पासवान, सीजेएम मंगल देव सिंह, जेएम दुष्यंत कुमार शर्मा व अपर जिला अधिकारी व एसडीएम नागेंद्र पांडे के साथ प्रस्तावित सहकारिता विभाग की भूमि का निरीक्षण किया। मुंसिफ न्यायालय भवन निर्माण केलिए जगह उपयुक्त पाई गई।

एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया निरीक्षण के दौरान सिविल वार के अध्यक्ष सियाराम माथुर, महासचिव सुशील सिंह तोमर, सुमनेश पाठक, पंकज मिश्रा महेंद्र कुमार वर्मा, सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। महासचिव सुशील सिंह तोमर ने बताया कि भवन निर्माण के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए जिला जज के माध्यम से रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।