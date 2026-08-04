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Pilibhit News: युवक से मारपीट, नाक काटने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जहानाबाद के हैदरगंज गाँव में टीकाराम ने प्रमोद कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एक अगस्त 2026 को रुपये लेकर हुए विवाद के चलते प्रमोद ने टीकाराम के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी नाक और शरीर पर चोटें आईं। पुलिस ने घायल युवक का मेडीकल कराकर रिपोर्ट दर्ज की है।

Pilibhit News: युवक से मारपीट, नाक काटने का आरोप

Pilibhit News: जहानाबाद। थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम हैदरगंज निवासी टीकाराम पुत्र हुलासीराम ने थाना जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि एक अगस्त 2026 की रात करीब 10 बजे गांव के प्रमोद कुमार उर्फ छोटा से उसके भतीजे हरप्रसाद से रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद हो रहा था। उसने भतीजे के रुपये वापस करने की बात कही और बीच-बचाव किया। इस पर प्रमोद कुमार ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमले के दौरान टीकाराम की नाक और शरीर पर चोटें आईं तथा आरोपी ने दांत से उसकी नाक भी काट ली। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने घायल युवक का मेडीकल कराकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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