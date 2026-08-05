Pilibhit News: नायब तहसीलदार पर अनियमितताओं का आरोप
Pilibhit News: पीलीभीत के अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कलीनगर तहसील में नायब तहसीलदार पर राजस्व कार्यों में अनियमितताओं और मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी कर फाइलों का निस्तारण किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच की मांग की गई है।
Pilibhit News: पीलीभीत। अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा कि कलीनगर तहसील में वर्ष 2022 से तैनात नायब तहसीलदार के कार्यकाल में राजस्व संबंधी कार्यों में अनियमितताएं और मनमानी बढ़ी हैं। आरोप लगाया गया है कि पत्रावलियों के निस्तारण में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे राजस्व व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियां कराकर व्यवस्था को भी प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई बार उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
अधिवक्ता का आरोप है कि नायब तहसीलदार न्यायालय में बिना वैध आधार के पत्रावलियों का निस्तारण कर रहे हैं। अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने पर संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।