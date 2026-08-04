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Pilibhit News: नाम और स्थान बदलकर चलाया जा रहा अवैध स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर के जोगराजपुर में अवैध स्कूल को बंद करवा दिया गया था, लेकिन संचालक ने नया नाम देकर दूसरा स्कूल खोल लिया। जांच में एनसी से दसवीं तक कक्षाएं चल रही पाई गईं। नोडल शिक्षक ने संचालक से मान्यता से संबंधित दस्तावेज मांगे, और रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी।

Pilibhit News: नाम और स्थान बदलकर चलाया जा रहा अवैध स्कूल

Pilibhit News: पूरनपुर। जोगराजपुर में चल रहे रहे अवैध स्कूल को बंद कराकर जुर्माने की संस्तुति की जा चुकी है। इसके बावजूद संचालक ने दूसरे स्थान पर नाम बदलकर फिर स्कूल खोल लिया। शिकायत पर की गई जांच में इस अवैध स्कूल में एनसी से दसवीं तक कक्षाएं चलती हुई पाई गई। कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी।

जोगराजपुर में शिक्षा से संबंधित कार्रवाई

जोगराजपुर में पिछले शिक्षा सत्र के दौरान शिक्षा निकेतन के नाम से चल रहे अवैध स्कूल को खंड शिक्षा अधिकारी ने बंद करा दिया था। बीएसए को रिपोर्ट भेजकर संचालक पर एक लाख जुर्माने की संस्तुति भी की गई थी। नए शिक्षा सत्र में संचालक ने पड़ोस के गांव मढ़ा खुर्द में गुरुकुलम संस्कृत के नाम से दूसरा स्कूल खोल लिया। इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की गई।

नोडल शिक्षक द्वारा की गई जांच

सोमवार को नोडल शिक्षक हुकुम सिंह गुरुकुलम संस्कृत स्कूल में जांच करने पहुंचे। इस दौरान स्कूल में कक्षा एनसी से दसवीं तक की कक्षाएं चल रही थी। नोडल शिक्षक हुकुम सिंह ने संचालक से स्कूल की मान्यता से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा। इस पर संचालक ने विभाग में फाइल जमा होने के बारे में बताया। बिना मान्यता चल रहे इस स्कूल की रिपोर्ट नोडल अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी विजय वीरेंद्र सिंह को दी। उन्होंने बताया कि इस स्कूल को पहले ही बंद कराया जा चुका है। दूसरे नाम से संचालित स्कूल की जांच कराई गई है। इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को भेज कर कार्रवाई की जाएगी।

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