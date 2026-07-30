Pilibhit News: चेक बाउंस के दोषी को तीन लाख जुर्माना, एक साल कैद

मामले की जानकारी

अभियोजन के मुताबिक थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला खुशीमल निवासी मो. हाशिम पुत्र हबीब अहमद ने अपने परिचित थाना न्यूरिया के ग्राम महचंदी निवासी मो. एजाज पुत्र अली अहमद की जरूरत पूरी करने के लिए एनईएफटी के माध्यम से एक जून 2023 को दो लाख 10 हजार रुपए उधार दिए थे। उसने दो तीन माह में रुपए लौटाने का वायदा किया था। समय बीतने पर उसने रुपए नहीं लौटाए। कई बार तकादा करने के बाद एजाज ने आठ नवम्बर 2023 को मो. हाशिम को दो लाख दस हजार रुपए का चेक दिया। हाशिम ने भुगतान के लिए आठ दिसम्बर को अपने खाता में चेक जमा किया। बैंक से 11 दिसम्बर को पता चला कि जिस खाता से चेक जारी हुआ किया गया था, उसमें पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।