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Pilibhit News: चेक बाउंस के दोषी को तीन लाख जुर्माना, एक साल कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में एक सिविल जज ने एक आरोपी को 3 लाख रुपये की जुर्माने के साथ एक साल की सजा सुनाई। आरोपी ने उधार लिए गए पैसे का चेक 11 दिसम्बर को बाउंस करवा दिया था। हाशिम ने नोटिस भेजने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिल पाने पर अदालत में मामला दर्ज कराया।

Pilibhit News: चेक बाउंस के दोषी को तीन लाख जुर्माना, एक साल कैद

Pilibhit News: पीलीभीत। दिए गए धन की वापसी का चेक बाउंस होने पर सिविल जज/त्वरित न्यायालय उत्कर्ष सिंह ने दोषी पर तीन लाख रुपए जुर्माना सहित एक साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला खुशीमल निवासी मो. हाशिम पुत्र हबीब अहमद ने अपने परिचित थाना न्यूरिया के ग्राम महचंदी निवासी मो. एजाज पुत्र अली अहमद की जरूरत पूरी करने के लिए एनईएफटी के माध्यम से एक जून 2023 को दो लाख 10 हजार रुपए उधार दिए थे। उसने दो तीन माह में रुपए लौटाने का वायदा किया था। समय बीतने पर उसने रुपए नहीं लौटाए। कई बार तकादा करने के बाद एजाज ने आठ नवम्बर 2023 को मो. हाशिम को दो लाख दस हजार रुपए का चेक दिया।

अदालत का फैसला

हाशिम ने भुगतान के लिए आठ दिसम्बर को अपने खाता में चेक जमा किया। बैंक से 11 दिसम्बर को पता चला कि जिस खाता से चेक जारी हुआ किया गया था, उसमें पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। एजाज को यह बात बताई गई तब भी उसने रुपए नहीं दिए। रुपए न मिलने पर हाशिम ने 21 दिसम्बर को अपने अधिवक्ता के जरिए एजाज को नोटिस भेज कर रुपए लौटाने का आग्रह किया, लेकिन तू भी उसने रुपए वापस नहीं किए। तब आरोपी के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रवण को कितना जुर्माना भुगतना पड़ा?
उसे तीन लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा।
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